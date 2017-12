Jennifer Anistonová stále verí v manželstvo

24. nov 2005 o 17:29 TASR

Londýn 24. novembra (TASR) - Hviezda komediálneho seriálu Priatelia Jennifer Anistonová (36) vyhlásila, že v priebehu piatich rokov sa plánuje znova vydať a mať deti.

Táto úspešná herečka sa v októbri rozviedla s hercom Bradom Pittom. Avšak ani neúspešné manželstvo ju neodradilo: chce sa znova pokúsiť založiť si rodinu a v nasledujúcich rokoch si do bodky splniť svoj sen.

"Dúfam, že sa v priebehu piatich rokov znova vydám a budem mať dieťa. V manželstvo verím stále na 100 percent," zdôrazňuje herečka.

Jennifer momentálne chodí s 35-ročným hercom Vinceom Vaughnom, ktorý je známy najmä z minuloročného filmového hitu Vybíjaná. Druhým dychom však dodáva, že vždy vedela, že jej bývalý manžel chodí s herečkou Angelinou Jolieovou. Hoci sa správy o Bradovom vzťahu často pretriasajú na verejnosti, bývalá kráska z Priateľov verí, že jej exmanžel by sa nikdy úmyselne nepokúšal verejne vyzdvihovať svoj nový vzťah.

"Viem, o čom je ich súčasný vzťah. So mnou ešte lomcujú emócie. Stále si hovorím: 'Ale no tak, prestaň už, jednoducho prestaň.' Ale Brad by mi citovo nikdy úmyselne neublížil, aj keď mu trošku chýba schopnosť empatie," uviedla herečka pre magazín Britain's Heat.