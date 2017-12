V divadle Aréna odohrajú 50 predstavení Rocky Horror Show

BRATISLAVA 24. novembra (SITA) - Na doskách divadla Aréna diváci už o týždeň uvidia jeden z piatich najúspešnejších muzikálov všetkých čias Rocky Horror Show. Pod režijnou taktovkou režiséra Jozefa Bednárika ...

24. nov 2005 o 19:00 SITA

BRATISLAVA 24. novembra (SITA) - Na doskách divadla Aréna diváci už o týždeň uvidia jeden z piatich najúspešnejších muzikálov všetkých čias Rocky Horror Show. Pod režijnou taktovkou režiséra Jozefa Bednárika sa predstavia Karol Čálik, Marián Slovák, Csongor Kassai, Ján Koleník, Stano Král, Radovan Milič, Anna Repková, Lucia Šoralová, Kristína Turjanová, Róbert Halák, Helga Caspar-Koválovská, Marta Sládečková, Miroslava Marčeková, Marta Potančoková, Viktor Horján, Marián Labuda ml., Martin Hudec, skupina ProROCK a mnohí ďalší.

Muzikál, ktorý sa v Londýne hrával v 800-miestnom divadle, mal za sebou pri derniére tritisíc predstavení. Riaditeľ divadla Aréna Juraj Kukura však na dnešnej tlačovej besede upozornil, že sa im podarilo získať licenciu len na päťdesiat predstavení, ktoré odohrajú do konca aktuálnej divadelnej sezóny, teda do júna 2006. "Ten muzikál má v cudzine históriu, všetci vedia na čo idú, o čom to bude. Diváci sú zvyknutí spolupracovať, diváci sú zvyknutí hádzať ryžu, striekať pištoľkami, zapaľovať zapaľovače, diváci dokonca ovládajú repliky - kedy majú povedať: Fíha, kedy majú povedať Nie, kedy majú tlieskať," priblížil atmosféru predstavení Rocky Horror Show v zahraničí režisér Bednárik. "Ja som do zoznamu, čo by som chcel urobiť, napísal všelijaké muzikály a na konci som napísal Rocky Horror Show, ani som ho tam nechcel dať, ale pán Kukura a pani dramaturgička Fifiková si just vybrali tento muzikál. Vymysleli si, že: Prečo Aréna by mala robiť to, čo robia ostatné divadlá, keď už je to také divadlo, ktoré je tak trošku na ostrí, tak prečo neurobiť tento muzikál? Tým pádom som vedel, čo ma čaká. Nenávidím a zároveň ho milujem," rozpráva Bednárik. Kukura nepochybuje o tom, že Rocky Horror Show je dobrým rozhodnutím. "Viem, že sa to po celom svete hrá, že je to kultový muzikál a viem, že sa to v New Yorku hralo desiatky rokov - niekoľko tisíc predstavení, že sa to v Londýne hralo. Viem, že sú po celom svete fankluby tohto muzikálu, že sa naň nechodí len raz. Ľudia sa chodia na to predstavenie uvoľniť," vysvetľuje Juraj Kukura, prečo sa rozhodli hrať tento muzikál. "Mali sme obrovské šťastie, lebo sme hľadali niečo pre pána Bednárika - chcel som, aby pán Bednárik u nás urobil nejaký muzikál, ale musím sa priznať, on mi povedal - vieš Juraj, to si mi nemusel urobiť, jediné, čoho som sa bál, je tento muzikál," dodal.

Rocky Horror Show je podľa Bednárika "jemne interaktívny muzikál." Diváci pri vstupe do divadla dostanú zapaľovač, vodnú pištoľ, ryžu a rolku záchodového papiera. "My tam máme šesť asistentov, ktorí ich na začiatku predstavenia do toho zacvičia. Vždy, keď sa povie: Doktor Scott, diváci by mali povedať: Fíha. Okrem toho máme aj svetelné tabule. Vždy, keď treba, zasvieti tabuľa: Fíha! Bolo by dobré, keby aspoň päť ľudí takto reagovalo," vysvetľuje Bednárik.