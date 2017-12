Jude Law na Siennu Millerovú kašle

25. nov 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 25. novembra (SITA) - Americký herec Jude Law a jeho priateľka Sienna Millerová sa údajne pohádali hneď v dvoch reštauráciách. Potvrdili tak klebety o tom, že ich vzťah opäť krachuje. Keď spolu chodili prvýkrát, Jude Siennu podviedol, rozišli sa, no onedlho sa k nemu Sienna veľkoryso vrátila. Tento raz sa situácia opäť dramatizuje. Dvojica sa najskôr pohádala v newyorskej reštaurácii Freemans ešte v pondelok. Neskôr pri návšteve reštaurácie Balthazar sa Law natoľko nahneval, že z reštaurácie radšej odišiel a nechal tam Millerovú len tak sedieť.

"Pohádali sa pred zrakmi všetkých okolosediacich," povedať zdroj pre New York Post's Page Six. Herečka sa údajne rozplakala a počas plaču sa ledva dokázala nadýchnuť. Slávny pár sa hádal aj na rohu ulíc Spring a Broadway. Jude Law vybuchol, navrieskal na Siennu a potom ju tam nechal samu stáť. Sienna v daždi čakala, že sa otočí a vráti späť, ale on neprišiel.