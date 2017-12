Viedeň

HUDBA

25. nov 2005 o 0:00

Arena, Baumagasse 80

26. 11. Bauchklang o 20.00

28. 11. Nada Surf o 20.00

29. 11. KMFDM, Panic DHH o 20.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton Hotel Vienna, Stadtpark

25. 11. Motion Trio o 20.00

27. 11. Martin Reiter Trio feat. Matthieu Miche o 20.00

Porgy & Bess, Riemergasse 11

25. 11. Vienna Songwriting Association presents "Blue Bird" o 20.00

27. 11. Ensemble szene instrumental "Tango Nuevo" feat. Luis Borda & Gustavo Battistessa o 20.00

29. 11. Scott Colley Group o 20.00

Planet Music, Albert-Stiffter-Strasse

25. 11. Bloodhound Gang o 20.00

26. 11. Hallucination Company & Metro o 20.00

30. 11. Stratovarius, Hammerfall o 20.00

DIVADLÁ

Burgtheater, Dr-Karl-Lueger-Ring 2

26. 11. F. Wittenbrink: Diela Mozarta,

spol. s r. o. o 20.00

27. 11. F. Wittenbrink: Diela Mozarta,

spol. s r. o. o 19.00

28. 11. Lukas Resetarits: Naposledy o 20.00

29. 11. G. E. Lessing: Múdry Nathan o 19.00

30. 11. T. Williams: Mačka na horúcej plechovej streche o 19.00

Akademietheater, Listzstrasse 1

26. 11. G. Jonke: Potopená katedrála o 19.00

27. 11. Orchester & Medzitóny o 19.00

28. 11. O. Wilde/G. Rühm: Salome o 20.00

30. 11. I. Bauersima: Bérénice de Moliére o 19.00

Theater in der Josefstadt, Josefstädter Strasse

25. 11. Th. Bernhard: Ignorant a šialenec o 19.30

26. 11. H. Ibsen: Nora o 15.30 a 19.30

28. 11. Th. Bernhard: Ignorant a šialenec o 19.30

29. 11. H. Ibsen: Nora o 19.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

MAK- Múzeum úžitkového umenia,

Stubenring 5

od 30. 11. Ukiyo-e Reloaded. Japonská farebná drevorezba

Albertina, Albertinaplatz 1

do 27. 11. Rudolf von Alt

do 22. 1. 2006 Mesto. Život. Viedeň 1850 - 1914

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 8. 1. 2006 Mahleriana - tvorba jednej ikony

Kunst Haus Wien, Untere Weissbergerstrasse 13

do 29. 1. 2006 Albert Watson

Lichtensteinovo múzeum, Fürstengasse 1

od 10. 11. Barokový luxus - porcelán

Rakúska národná knižnica, Josefsplatz 1

do 29. 1. 2006 Mozart: Rekviem. Originálna partitúra

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 30. 1. 2006 Impresionisti

BA-CA Kunstforum, Freyung, Museumsplatz 1

do 22. 2. 2006 Superstars. Od Warhola po Madonnu

Umelecko-historické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

do 8. 1. 2006 Francisco de Goya 1746 - 1828

do 29. 1. 2006 Medzi trónom a oltárom

Múzeum Sigmunda Freuda, Berggasse 19

do 28. 2. 2006 Majstrovské diela z Guggingu

RÔZNE PODUJATIA

Viedenské vianočné trhy:

od 25. 11. Umelecko-remeselné trhy pred Karlskirche

od 26. 11. Staroviedenský Christkindlmarkt

do 23. 12. Vianočné trhy na Spittelbergu, po - pia 14.00 - 21.00, so - ne 10.00 - 21.00

do 24. 12. Viedenský Christkindlmarkt, Radničné nám., od 9.00 - 21.00

do 24. 12. Vianočná dedina Unicampus, Alser Strasse 4, po - pia 14.00 - 22.00, so - ne 11.00 - 22.00

do 24. 12. Vianočné a umelecké trhy pred zámkom Schönbrunn, denne od 10.00 do 20.30

do 23. 12. Zima v MuseumsQuartieri, denne od 14.00 do 22.00

Voice Mania - medzinárodný a capellový festival

11. 11. - 10. 12. Szene Wien, Hauffgasse 26

26. 11. U-Bahn-Kontrollöre in tiefgefrorenen Frauenkleidern o 21.00

Ensemble Theater, Am Petersplatz 1

27. 11. Let Hit Be, Wo'Xang, Voices of Anamaneh

1. 12. Cantabile o 11.00

Wiener Stadthalle, Vogelweidplatz 14

Vienna Sport Festival 2005

25. 11. od 8.00 do 20.00, 26., 27. 11. od 10.00 do 20.00

30. 11. The Fugees o 19.30