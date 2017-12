Chystá sa predpremiéra novoročného koncertu

Talianske mestečko San Remo je už 25 rokov spoločne s viedenskými kvetinárstvami a záhradníctvami dodávateľom výzdoby Zlatej sály viedenského Musikvereinu, kde sa pravidelne začiatkom januára koná svetoznámy novoročný koncert Viedenských filharmonikov.

25. nov 2005 o 0:00

FOTO



Každoročne sa na tento účel vypestuje asi 30000 kvetov. Novoročný koncert sa vysiela do 46 krajín sveta. Predpremiéra sa uskutoční v piatok 30. decembra od 11.00 do 13.00 v Musikvereine pod dirigentskou taktovkou Marissa Jansonsa, ktorý bude tento orchester dirigovať po prvýkrát. Samotný novoročný koncert bude 1. 1. 2006 o 11.00. Vstupenky na túto koncertnú lahôdku, v programe ktorej sú pravidelne diela Straussovcov, stoja od 170 do 570 eur.

O lístky vždy býva mimoriadny záujem a o tom, kto ich získa, rozhoduje žreb. Zaregistrujte sa od 2. do 23. januára 2006 na webstránke Viedenských filharmonikov. Možno budete mať šťastie a dostanete tieto cenné vstupenky na novoročný koncert 2006/2007.

FOTO - TERRY