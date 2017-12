Na Katarínu sa začína trinásty ročník pražského medzinárodného hudobného festivalu Alternativa, ktorý patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie akcie svojho druhu v Európe. Počas deviatich dní - od 25. novembra do 3. decembra sa predstavia zaujímavé projekty a skupiny rôznych žánrov. Jedným z účinkujúcich bude francúzska skupina Magma s projektom Mekanik Destruktiw Konztrukziohn, ktorý dáva nahliadnuť do tvorby a odhaľuje tajomstvo práce duchovného otca Magmy, skladateľa Christiana Vandera. Magma vystúpi v divadle Archa dvakrát, a to 25 a 26. novembra. FOTO - HTTP://SEVENTHRECORDS.COM