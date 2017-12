Budapešť

DIVADLÁ

25. nov 2005 o 0:00

BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ (BUDAPEŠTIANSKA OPERETA)

25., 29. a 30. 11. A Szépség és a Szörnyeteg o 19.00

26. a 27. 11. A Szépség és a Szörnyeteg o 15.00 a 19.00

ERKEL SZÍNHÁZ (DIVADLO ERKEL)

26. 11. Hunyadi László o 11.00

27. 11. János vitéz o 11.00

30. 11. Hófehérke és a hét törpe o 18.00

1. 12. Hófehérke és a hét törpe o 18.00

JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ (DIVADLO JÓZSEFA ATTILU)

25. 11. Hogy szeret a másik? o 19.00

26. a 27. 11. Kaviár o 19.00

28. 11. Balfácánt vacsorára! o 19.00

29. 11. Egy hölgy a Maximból o 19.00

30. 11. Csak kétszer vagy fiatal o 19.00

1. 12. A Pál utcai fiúk o 15.00 a 18.00

PESTI SZÍNHÁZ (PEŠTIANSKE DIVADLO)

25., 26. a 30. 11. o 19.00 Négy lába van a lónak, mégis megbotlik

27. - 29. 11. A dzsungel könyve o 19.00

1. 12. A dzsungel könyve o 19.00

MÔŽETE SA TEŠIŤ

PETĂFI CSARNOK

21. 12. Alvin a Mókusok o 20.00

9. 1. 2006 Children of Bodom + support o 18.00

25. 1. 2006 Helloween o 20.00

VÁŽNA HUDBA

ZENEAKADÉMIA (HUDOBNÁ AKADÉMIA)

25. 11. Koncert symfonického orchestra MÁV o 19.30

29. 11. Solti György a komorný orchester o 19.30

1. 12. Várjon Dénes, klavírny večer o 19.30

KONCERTY A KLUBY

PETĂFI CSARNOK

26. 11. Gothica Fesztivál, hostia: Árnyak, Moon Sorrow, Habbara, De Facto, Coronatus, Dying Wish, Garden of Eden, Sin of Kain o 13.00

28. 11. Stereo Mc's o 20.00

1. 12. Stratovarius + Hammerfall + špeciálny hosť - Monster Metal Madness Tour 2005 o 19.00

EVENTS HALL

26. 11. Roni Size & MC Dynamite o 2.00

A38 HAJÓ

25. 11. London Elektricity Live (Hospital Rec., VB), The Uptown Felaz DJ's, Yeast Visuals (VB), Keyser & Shuriken, Don Leon & KŚ, The Nextmen feat. MC Mystro (VB) o 20.00

26. 11. Shri Live Project (VB), DJ Badmarsh (VB), Marcel feat. Sena, Yeast Visuals (VB), Bergi o 22.00

27. 11. Remedios (SK) o 20.00

28. 11. KMFDM (Seattle, USA), Panic Drives Human Herds, DJ Damage o 20.00

30. 11. Friend 'n Fellow (D), Váczi Eszter Quintet o 20.00

1. 12. Radio Tarifa (E) o 20.00

KÉK YUK

25. 11. Predstavenie CD - Fragments o 21.00, predstavenie CD - Haelo o 22.00, predstavenie CD - P.O.T. o 23.00, predstavenie CD - Csakazértis o 00.00

26. 11. Metalcore Jamboree - Shadeflowers o 20.00, Metalcore Jamboree - Penalty Kick o 21.00, Metalcore Jamboree - Fallen Into Ashes o 22.00, Metalcore Jamboree - Blood Is Fire o 23.00, Metalcore Jamboree - 6test o 00.00, Metalcore Jamboree - Nafca o 01.00

MÚZEÁ A GALÉRIE

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA - Dísz tér 17

Konecsni György - plagáty (do marca 2006)

KISCELLI MÚZEUM - FĂVÁROSI KÉPTÁR, Kiscelli u. 108

Stále výstavy: Časopisy a noviny Budapešti, Baroko, Pamiatky Budapešti 18. a 19. storočia a iné

