Elton John ohlásil dátum svadby

25. nov 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 25. novembra (SITA/AFP) - Britský popový spevák Elton John sa ožení so svojím dlhoročným partnerom Davidom Furnishom na malej súkromnej oslave 21. decembra, v deň, od ktorého sa podľa britského práva budú môcť osoby rovnakého pohlavia sobášiť. Rodičia oboch ženíchov budú jedinými svedkami na obrade, hostí si pozvali až na večernú party. "Samotný obrad bude veľmi súkromný. Bude to veľmi malá rodinná záležitosť. Večernú oslavu ešte musíme vyriešiť. Na obrade však budú iba Davidovi a moji rodičia," povedal spevák pre britský časopis Attitude. Sir Elton John a David Furnish, kanadský filmár, sú spolu už 12 rokov, čiže ich sobáš bude mať najmä symbolický význam. "Vždy som sa cítil byť pripútaný k Eltonovi a on je osoba s ktorou chcem byť do konca svojho života. Preto necítim, že by sa náš vzťah svadbou nejako zmenil," uviedol Furnish.