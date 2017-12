A. Adamson poďakoval P. Jacksonovi

BRATISLAVA 25. novembra (SITA) - Režisér Andrew Adamson poďakoval svojmu kolegovi, režisérovi Petrovi Jacksonovi za to, že vďaka jeho trilógii Pán prsteňov sa Hollywood začal zaujímať o veľkorozpočtové ...

25. nov 2005 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 25. novembra (SITA) - Režisér Andrew Adamson poďakoval svojmu kolegovi, režisérovi Petrovi Jacksonovi za to, že vďaka jeho trilógii Pán prsteňov sa Hollywood začal zaujímať o veľkorozpočtové mýtické príbehy plné fantázie. Adamson, ktorý natočil rozprávku Narnia: Lev, šatník a čarodejnica, je presvedčený, že bez intervencie jeho novozélandského krajana by nezískal peniaze na filmovú adaptáciu knihy C. S. Lewisa. "Jackson dokázal, že sa dá urobiť poctivá a dôveryhodná adaptácia klasického anglického fantastického príbehu a že je obecenstvo pripravené ju prijať," povedal režisér.