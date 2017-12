Jay Kay sa chystá na dôchodok

25. nov 2005 o 17:30 SITA

BRATISLAVA 25. novembra (SITA) - Charizmatický frontman skupiny Jamiroquai Jay Kay uvažuje o tom, že by sa definitívne rozlúčil so svojou hudobnou kariérou. Spevák by sa vraj chcel usadiť a viesť pokojný život s manželkou a deťmi. Jay Kay je vraj stále veľmi sklamaný z nahrávania a propagácie nového albumu Dynamite svojej skupiny. Aj to je jeden z dôvodov, prečo by chcel svoju kariéru zavesiť na klinec a založiť si rodinu. "Chcel by som sa už venovať aj niečomu inému. Posledných 15 rokov robím to isté. Páči sa mi to, čo robím a zabezpečil som sa. Nepáči sa mi všetko okolo, čo sláva prináša," uviedol nadšený zberateľ klobúkov. "Chcem pokoj a stretnúť nejakú peknú dievčinu, s ktorou by som si založil rodinu a oddychoval."