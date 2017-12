Robbieho herecký debut

BRATISLAVA 25. novembra (SITA) - Britský spevák Robbie Williams sa vracia do svojho rodného mesta Stoke-on-Trent, aby si tu na vianočnom predstavení zahral svoje vôbec prvé pantomimické vystúpenie - postavu ...

25. nov 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 25. novembra (SITA) - Britský spevák Robbie Williams sa vracia do svojho rodného mesta Stoke-on-Trent, aby si tu na vianočnom predstavení zahral svoje vôbec prvé pantomimické vystúpenie - postavu Matky Husy. Tento 31-ročný showman bol údajne taký žiarlivý, keď sa dozvedel, že jeho najlepší priateľ, spevák a herec Jonathan Wilkes sa zúčastní na predstavení, že si vymohol aj úlohu pre seba. "Hneď ako sa Robbie dozvedel, že idem hrať pantomímu, rozčúlil sa, že on nie. Toto bude prvý krát, čo si to Robbie skúsi. Ak toto nie je dôvod na to, aby ste to videli, tak už potom neviem," povedal Wilkes.