Energická kráľovná rock 'n' rollu - speváčka Tina Turner

25. nov 2005 o 18:30 SITA

BRATISLAVA 25. novembra (SITA) - Speváčka a herečka Tina Turner sa narodila 26. novembra 1939 na juhovýchode USA, v štáte Tennessee. Malá Anna Mae Bullocková, ani nikto z jej okolia vtedy netušil, že sa raz stane kráľovnou rock 'n' rollu a prijme meno Tina Turner.

Vo svetovom šoubiznise sa pohybuje asi pol storočie. Tinin silný hlas obdivujú jej fanúšikovia na celom svete. Ani ona však nič nedostala zadarmo. Jej situáciu navyše komplikoval fakt, že sa narodila rodičom rozdielnych rás. Počerná pokožka naznačujúca miešanie "bielej" a "čiernej" rasy nebola v južanskom štáte v polovici 20. storočia a neskôr dobrým vstupom do spoločnosti. Anne a jej staršia sestra Alline opustili domov veľmi skoro. Po tom, ako zomrela aj ich stará mama, Anna sa presťahovala do St. Louis v Missouri. Vo veľkom meste spoznala nočný život, a jej druhým domovom sa stali hudobné kluby.

V roku 1956 sa po prvý raz stretla s frontmanom skupiny Kings of Rhythm - Ikem Turnerom. Anne ho opätovne žiadala, aby jej dal šancu. On však odmietal. Jeden večer, keď sedela v klube so sestrou, bubeník vyzval Alline, aby prišla spievať na pódium, no ona odmietla.

Mikrofónu sa chopila Anne a viac ho z rúk nepustila. Preukázala nesmierny talent komunikovať s kapelou a divákmi súčasne. Touto vlastnosťou vtedajší frontman kapely nedisponoval. Anna veľmi skoro zabudla na svoju ambíciu stať sa zdravotnou sestrou a stále viac sa pohybovala v prostredí kapely. Dvojica sa zblížila natoľko, že sa v roku 1958 zosobášili v Mexiku. Vtedy speváčka na Ikeov návrh prijala meno Tina Turner. V tom čase už mala jedného syna. Otcom druhého, ktorý sa narodil po svadbe, bol Ike.

Ich prvý album vznikol náhone, keď objednaná speváčka, ktorá mala nahrať pieseň A Fool In Love neprišla a zaskakovať za ňu musela Tina. V polovici 60-tych rokov nahrala Tina ešte niekoľko úspešných skladieb, hitov ale veľa nemala. Ona sama bola ale veľmi energická a rozhodne sa nevzdávala. Zlom v jej kariére nastal v roku 1966. Producent Phil Spector obdivoval jej hlas a nepáčilo sa mu, ako ju Ike producentsky vedie. Ponúkol mu dvadsať tisíc dolárov len za to, aby s ňou mohol podpísať producentskú zmluvu. Tina teda nahrala skladbu River Deep, Mountain High pod značkou Philles, ale v americkom rebríčku obsadila až 88. miesto. Spector teda skoncoval zo značkou Philles. Vo Veľkej Británii sa ale pieseň vyšplhala na tretiu priečku. Ike sa v čase jej rastúcej slávy prezentoval ako alkoholik a navyše svoju slávnu manželku bil. Napriek tomu, že jeho skupina bodovala hitom Proud Mary, s ním to išlo dolu vodou. Z neúspechu obvinil samozrejme Tinu. V roku 1976 ho definitívne opustila. Posilnila ju v tom aj jej nová viera. Stala sa totiž budhistkou. Tina mala v tom čase už štyri deti, o ktoré sa bolo treba postarať. Istý čas bola doslova odkázaná na pomoc štátu v podobe potravinových lístkov. Potom vytvorila novú kapelu a účinkovala väčšinou po kabaretoch. Ešte stále mala viac priaznivcov v Európe ako doma. Keďže bola zadlžená, rozhodla sa presvedčiť manažérov šou herečky Olivie Newton-John, aby ju do televíznej relácie pozvali. Jej charizma sa tak dostala na televízne obrazovky aj v USA. Do povedomia slávnych producentov sa dostala vďaka vystúpeniu s Rodom Stewartom a skupinou The Rolling Stones.

Ďalší výrazný moment v jej kariére nastal v roku 1983, keď v Európe vyšla jej skladba Let's Stay Together. O dva týždne neskôr vyšla vo Veľkej Británii jej platňa Private Dancer. V roku 1985 získala na udeľovaní cien Grammy štyri trofeje. Odvtedy sa jej úspech lepí priam na päty.

Zažiarila napríklad vo filme Mad Max Beyond Thunderdome (1985), naspievala dueta s Bryanom Adamsom, Davidom Bowiem, Ericom Claptonom a Mickom Jaggerom. Tina absolvovala niekoľko svetových turné a vždy mala vypredané. Kniha I, Tina sa stala jednou z najpredávanejších autobiografií. Sprievodcom jej života je aj film What's Love Got to Do with It z roku 1993. Po turné Twenty Four Seven Millenium Tour v roku 2000 sa rozlúčila s publikom a vyhlásila, že končí s koncertovaním. Nahrávať v štúdiu ale neprestala. Vo veku 65 rokov vydala album

s názvom All The Best, ktorý sa vyšplhal na druhú priečku v americkej hitparáde albumov. Bol to jej najväčší kariérny úspech.