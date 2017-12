Rolling Stones v rámci svojho turné zavíta aj do Brna

26. nov 2005 o 12:36 TASR

Praha 26. novembra (TASR) - Kamene sa znovu valia do Česka, avšak iným smerom - Rolling Stones, jedna z najväčších rockových legiend, vystúpia totiž v Brne, píše dnešné vydanie novín Mladá fronta DNES. Termín oznámi poriadateľská agentúra Interkoncerts až v utorok 29. novembra.

Podľa informácií fanúšikov skupiny by sa mali Mick Jagger, Keith Richards a spol. objaviť 21. júna na brnianskom výstavisku. Organizátori však tento termín dementujú.

Istá je však zatiaľ jedna vec: po štyroch pražských koncertoch, z ktorých dva odzneli na Strahove, jeden v T-Mobile Aréne a zatiaľ posledný na pražskej Letenskej pláni, vystúpia "Stouni po prvý raz v Brne.

Má to celý rad výhod, podotýka Mladá fronta DNES - Praha je koncertmi "prejedená" - usporiadatelia tu s ťažkosťami hľadajú vhodnú plochu a do Brna to nie je ďaleko ani pre Slovákov, ani pre Nemcov, Rakúšanov či Poliakov.

Oficiálne termíny koncertov v rámci turné s názvom A Bigger Bang Tour, v rámci ktorého by mali Rolling Stones vystúpiť aj pri Katoviciach, vo Viedni a v obrej aréne v Budapešti, kapela oznámi až na tlačovej konferencii v americkom Dallase.

Najnovšie turné začala skupina v Bostone v auguste tohto roku. V poradí 40. vystúpenie ju čaká v nedeľu v Glendale pri Phoenixe. Kapela má pred sebou približne ďalších 50 vystúpení v USA, Kanade a Japonsku - a približne 24 koncertov pripadne asi na Európu.

Turné Rolling Stones, o ktorom Mick Jagger hovorí, že je posledným, odkedy táto hudobná formácia začala na začiatku 60. rokov pôsobiť na hudobnej scéne, uzatvorí vystúpenie v londýnskej aréne Twickenham Stadium.

