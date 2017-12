Predstaviteľ Harryho Pottera v Austrálii točí nízkorozpočtový film

26. nov 2005 o 15:54 TASR

Adelaide 26. novembra (TASR) - Tínedžerská hviezda série o Harrym Potterovi - herec Daniel Radcliffe dnes k filmu Harry Potter a ohnivá čaša povedal, že snímka je sama osebe temná a ladená ako thriller, a preto by sa nikto nemal snažiť podceňovať túto jeho stránku a pokúšať sa ho do kín uviesť ako vhodný aj pre malé deti.

Radcliffe sa vo štvrtok tesne pred uvedením premiéry filmu v Austrálii pred novinármi vyjadril, že diváci by boli sklamaní, ak by bol príbeh ladený jemnejšie len pre to, aby bol vhodný aj pre deti do 15 rokov.

Prvé tri filmy o Harrym Potterovi boli prístupné aj nižším vekovým kategóriám, pretože tieto snímky boli skutočne spracované viac ako rozprávka než ako thriller. Súviselo to i s vekom herca a postavy, ktorú stvárnil.

"Ak by ste chceli zhodnotiť knihu, podľa ktorej je posledný film natočený, zistili by ste, že je tiež písaná viac hororovo v porovnaní s ostatnými," dodáva Radcliffe.

Herec zároveň austrálskym novinárom prezradil, že si rovnako užíva aj inú rolu než postavu Harryho Pottera. Mladý herec si totiž zahrá i v nízkorozpočtovom austrálskom filme December Boys, ktorý sa nakrúca v Adelaide a na Klokaňom ostrove na juhu Austrálie. Herec sa vo filme divákovi predstaví ako jeden zo štyroch osirelých synov, ktorí súťažia o pozornosť prípadných adoptívnych rodičov.

Daniel sa však trochu obáva, ako ho prijmú televízni diváci v inej úlohe než je čarodejnícky učeň. "Koniec koncov, som zvedavý, či každý, kto si bude chcieť pozrieť tento film, bude schopný pozerať sa na mňa ako na niekoho iného," vyhlásil najbohatší tínedžer Británie. "Veľa však závisí na mne a na hereckom výkone, aký budem schopný podať," dodal.