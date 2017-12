Koncert The Fugees sa kvôli organizačným problémom presúva na 22. december

27. nov 2005 o 17:17 TASR

Bratislava 27. novembra (TASR) - Koncert svetoznámej skupiny The Fugees, ktorý sa mal v Bratislave uskutočniť 29. novembra, sa odkladá z organizačných dôvodov na 22. december. Zároveň sa posúva aj štart ich plánovaného európskeho turné.

Dôvodom odloženia koncertu je, že jeden z predstaviteľov skupiny, Wyclef Jean nedostal európske víza, ktoré sa zatiaľ vybavujú. Wyclef Jean žije dlhé roky v USA, no napriek tomu si ponechal štátne občianstvo Haiti. Počas svojej umeleckej kariéry sa už viackrát stretol s problémami spojenými s vycestovaním do rôznych krajín sveta a potvrdením vízových dokladov. The Fugees sa napriek problémom na koncert na Slovensku tešia, informovala TASR PR manažérka Music Academy Katarína Žáková.

Trio Fugees na seba výrazne upozornilo debutovým albumom Blunted On Reality, no svetový úspech im priniesol až druhý album The Score - plný hip-hopu, rďnďb, reggae i rapu. Album priniesol The Fugees roku 1996 dve ocenenia Grammy a predaj vyše 13 600 000 nosičov na celom svete. Po tomto neočakávanom hudobnom i komerčnom úspechu sa členovia The Fugees rozhodli pre rovnako oslnivú sólovú kariéru.

Osemkrát platinová sólovka The Miseducation of Lauryn Hill priniesla speváčke v roku 1998 päť ocenení Grammy. I ďalší člen The Fugees, Wyclef Jean má za sebou úspešnú sólovú kariéru. Jeho albumy The Carnival, The Ecleftic: 2 Sides II A Book a megahit z roku 1998 Gone Till November boli taktiež ovenčené platinami. Wyclef získal rešpekt i ako producent a hudobný skladateľ. Spolupracoval so Santanom, Destinyďs Child, Whitney Houston. Pras zasa ohromil hudobný svet v roku 1998 hitom No. 1 Ghetto Superstar.

The Fugees nechali na seba čakať skoro desať rokov. Lauryn, Wyclef a Pras skvelí muzikanti opäť spolu ako The Fugees bodujú v rádiách so skladbou Take It Easy, ktorá je ich pilotným singlom k dlho očakávanému albumu.