Madonna chce začať režírovať filmy

28. nov 2005 o 8:10 SITA

BRATISLAVA 28. novembra (SITA) - Popová ikona Madonna by sa chcela chopiť režisérskej taktovky. Nápad vznikol počas natáčania posledného dokumentu o nej samej. Režírovanie ju natoľko nadchlo, že sa chce sama podieľať na tvorbe filmov. "Natáčanie dokumentu ma veľmi inšpirovalo a o tvorbe filmov som sa veľa naučila," povedala Madonna, ktorej manžel Guy Ritchie je tiež režisér. Dokument, ktorý ju inšpiroval dostal titul I'm Going to Tell You a Secret a televíznu premiéru bude mať prvého decembra. Hovorí v ňom veľmi pyšne o svojej 9-ročnej dcére Lourdes a 5-ročnom synovi Roccovi. Na adresu malej Lourdes povedala, že má hudobný talent, celkom dobre spieva a je výborná balerína.