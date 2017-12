Britským hudobným rebríčkom v kategórii singl kraľuje Madonna

Londýn 28. novembra (TASR) - Speváčka Madonna v nedeľu kraľovala britským hudobným rebríčkom so svojím singlom "Hung Up", ktorý pripomína hit skupiny ...

28. nov 2005 o 8:30 TASR

Londýn 28. novembra (TASR) - Speváčka Madonna v nedeľu kraľovala britským hudobným rebríčkom so svojím singlom "Hung Up", ktorý pripomína hit skupiny Abba z roku 1979 "Gimme Gimme Gimme". Speváčka, ktorá sa po prvý raz dostala do čela britských rebríčkov v roku 1985, vydala singel zo svojho nového albumu "Confessions on a Dancefloor".

Írska chlapčenská skupina Westlife obsadila druhú priečku s baladou "You Raise Me Up" a tretí boli americkí rockeri Black Eyed Peas so skladbou "My Humps."

Ako štvrtý skončil bývalý člen skupiny "Blue" Simon Webbe s pesničkou "No Worries" a Girls Aloud so skladbou "Biology" zostúpili na piatu priečku.

S novinkou "Dirty Harry" sa dostala najvyššie v rebríčkoch, na šieste miesto, populárna kreslená skupina Gorillaz. Siedme miesto obsadili Liberty X s "A Night to Remember".

Na ôsme miesto z deviateho sa posunuli rockeri Arctic Monkeys zo Sheffieldu, ktoré sa dostali do hudobných rebríčkov pred niekoľkými týždňami so skladbou "I Bet You Look Good On The Dancefloor". Deviaty skončil spevák rock&blues Craig David s "Don't Love You No More" a desiata je novinka od Toma Novyho s názvom "Your Body".