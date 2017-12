PAUL McCARTNEY: Do Číny koncertovať nepôjdem

28. nov 2005 o 10:20 SITA

BRATISLAVA 28. novembra (SITA) - Sir Paul McCartney odmieta vystupovať v Číne po tom, ako videl tajný film o týraní zvierat na trhu s kožušinami v meste Guangzhou. Bývalý člen skupiny The Beatles a zapálený ochranca práv zvierat bol snímkou šokovaný. Organizácia bojujúca za práva zvierat PETA (People For The Ethical Treatment Of Animals) vo filme predstavuje krutú realitu trhu s kožušinami, na ktorom sú mačky a psy týrané pred tým, ako ich stiahnu z kože. "Je to barbarstvo. Otrasné. Sú to chorí ľudia. Do tejto krajiny určite nepôjdem koncertovať rovnako, ako by som nešiel ani do krajiny, ktorá podporuje rasovú diskrimináciu. Je to proti každému zákonu ľudskosti," komentoval spevák pobúrene situáciu.