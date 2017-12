Rocky Horror Show odhalí spontánnosť slovenského publika

28. nov 2005 o 15:10 SITA

BRATISLAVA 28. novembra (SITA) - Najväčšou záhadou muzikálu Rocky Horror Show, ktorý už v piatok 2. decembra budú môcť prvýkrát vidieť návštevníci divadla Aréna, je reakcia slovenského publika. Muzikál, ktorého kult je po celom svete známy už od roku 1973, kedy ho uviedli v londýnskej premiére, je slávny svojou interaktivitou a schopnosťou vtiahnuť diváka priamo do diania na pódiu. O tom, ako na toto kontroverzné dielo zareagujú Slováci, uvažujú herci, režisér Jozef Bednárik i riaditeľ divadla Juraj Kukura. Ten zdôrazňuje, že Slováci sú síce trošku prudérni, ale netreba ich podceňovať. "Slovenského diváka netreba podceňovať, najprv treba vidieť, či na to nepríde, ale netreba o tom dopredu hovoriť. Ja si myslím, že Slovensko je trošku prudérne, ale zdá sa, že len navonok, zdá sa, že ľudia chcú žiť ako všetci ostatní v Európe. Chcú žiť otvorene, voľne a slobodne," reaguje.

Jakub Krchňavý z kapely ProROCK, ktorá bude celý muzikál naživo sprevádzať, hovorí, že Slováci sa vedia zabávať, len im k tomu treba dať príležitosť. "Stačí im dať najavo: Áno, môžete sa zabávať – je to vhodné, a myslím, že s tým nebude problém. Muzikál je určite pekný – naozaj, bude to zábava. Ak sa ľudia budú aktívne zapájať, každý odíde s dobrým pocitom - minimálne s dobrou náladou a možno aj s nejakým poučením, ktoré je tam niekde skryté," uvažuje Jakub.

Režisér Bednárik však o reakciách publika pochybuje. "Predstavte si, keby celá sála – ja tomu neverím, ale keby celá sála - štyristo ľudí naraz zapálilo zapaľovač. Keď je dážď, tak je v tej hre predpísané, aby všetci diváci vystrelili z pištoľky vodu. To znamená, keď si chcete urobiť veľké frizúry, posaďte sa bokom. Ak budú diváci – Slováci dobrí, tak tam nastane to, čo keď sme boli malí a striekali sme z pištoliek a tešili sme sa, ako robíme zle,“ vysvetľuje Bednárik, ako by to malo v divadle vyzerať počas predstavenia a dodáva, že muzikál Rocky Horror Show je „nežne interaktívny. Neviem ale, či sa nám to podarí. Možno budú ako v Linzi – sedieť!“