Scarlett Johanssonová bude účinkovať v seriáli

28. nov 2005 o 13:15 SITA

BRATISLAVA 28. novembra (SITA) - Scarlett Johanssonová sa čoskoro objaví ako hosťujúca herečka v úspešnom britskom seriáli The Kumars at 42. Ako informoval internetový servis "lol", má herečka tento seriál veľmi rada. Dokonca aj herec z filmu X-Men, Hugh Jackman sa údajne zaujímal o vystúpenie v seriáli. "Samozrejme, že je to veľmi príjemné, keď majú také hviezdy ako Johanssonová a Jackman záujem účinkovať v našom seriáli," povedal autor seriálu, 41-ročný Sanjeew Bhaskar. Spolu s manželkou Meenou Syal v seriáli stvárňujú manželov Kumarovcov. Seriál The Kumars at No 42 získal prestížne ocenenie British Comedy Award, dve medzinárodné ocenenia Emmy a sledujú ho diváci dokonca aj v Indii, Austrálii a USA.