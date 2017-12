Limp Bizkit vydávajú Greatest Hits

28. nov 2005 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 28. novembra (SITA) - Limp Bizkit, vplyvná americká formácia, ktorej mnohí pripisujú popularizovanie štýlu zvaného nu-metal, sa rozhodla po desiatich rokoch existencie vydať album Greatest Hits. Kapela momentálne hráva v zložení: spevák Fred Durst, gitarista Wes Borland, basgitarista Sam Rivers, bubeník John Otto a turntablista DJ Lethal.

Limp Bizkit vznikli v roku 1994. Názov náhodou vymyslel ich kamarát - označil tak svoj mozog po požití drog. Svoj prvý album Three Dollar Bill Y'all vydali v roku 1997. Druhý album Significant Other vyšiel v roku 1999. Hitom sa stal už pilotný singel Nookie. Obrovský úspech tohto singla ale mnohí pripisovali extrémnej snahe vydavateľstva, ktoré údajne platilo programovým riaditeľom 50 dolárov, vždy keď pieseň v rádiu zahrali. Kapela i vydavateľstvo tieto správy okamžite popreli. Ďalší škandál prišiel, keď kapela hrala na festivale Woodstock '99. Počas vystúpenia Limp Bizkit totiž ich fanúšikovia zdemolovali pódium a organizátori zaznamenali aj niekoľko znásilnení a sexuálnych útokov. Niektorí návštevníci dokonca obviňovali Freda Dursta, že násilnosti vyprovokoval. Potom začala kontroverzia pomaly zatieňovať ich hudobnú produkciu. V roku 2000 vydali už tretí album Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. V rovnakom čase vydali prvé dva single: My Generation a Rollin’. Podľa Dursta to malo zvýšiť záujem o album a podarilo sa, lebo v prvom týždni sa predalo 1 055 256 kópií.

Škandály ich znovu obklopili v roku 2001. Počas festivalu Big Day Out v Austrálii tínedžerka Jessica Michalik utrpela infarkt, keď sa dav besniacich fanúšikov tlačil k pódiu. Opäť obviňovali Dursta, že dav vyprovokoval, alebo naopak, že ho nedokázal udržať na uzde. Okrem smrti mladej Jessicy zaznamenali organizátori ďalších 30 menších zranení. Durst v americkej televíznej show Access Hollywood tvrdil, že bol dievča navštíviť v nemocnici a ostal v kontakte s jej rodičmi, Sydney Daily Telegraph však na základe policajného vyšetrovania jeho slová vyvrátil. 10. augusta 2002 austrálsky súd skupinu zbavil obvinenia zo smrti tínedžerky. Aj keď kapela za jej smrť nemohla, mala podľa sudcu prejaviť viac záujmu o jej stav.

V októbri 2003 vydali pod skráteným menom limpbizkit ďalší album Results May Vary. V máji 2005 vydali EP so siedmimi skladbami Unquestionable Truth (Part 1). Po výberovke Greatest Hits, na ktorej sa nachádza aj novinka Bittersweet Home, kapela plánuje aj vydanie druhého EP Unquestionable Truth (Part 2).