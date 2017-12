Naomi Wattsová prežila nebezpečný pád

28. nov 2005 o 18:15 SITA

BRATISLAVA 28. novembra (SITA) - Herečka Naomi Wattsová bola v šoku po tom, ako prežila nebezpečný pád v jej najnovšom filme King Kong, v ktorom stvárňuje postavu Ann Darrowovej. Celému štábu a ostatným hercom nahnala strach, keď spadla do priekopy. Wattsová tvrdí, že za to, že vyviazla bez zranenia, vďačí cvičeniu jogy. "Dopadla som dosť tvrdo a v jame som sa nemohla hýbať. Myslela som, že som paralyzovaná, no po chvíľke som sa už mohla hýbať a štáb ma pomaly vytiahol von. Ešteže cvičím jogu. Som vďaka nej ohybná a svižná," povedala Wattsová. Informoval o tom internetový servis femalefirst.co.uk.