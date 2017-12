Joss Stone stále miluje svojho expriateľa

29. nov 2005 o 8:20 SITA

BRATISLAVA 29. novembra (SITA) - Speváčka Joss Stone otvorene priznala, že ešte stále miluje svojho bývalého priateľa Beaua Doziera. Bola to pritom samotná Joss, kto chcel vzťah ukončiť. Talentovaná speváčka s hudobným producentom chodila dva roky. Keď sa do neho zamilovala, mala iba šestnásť rokov a pozornosť 23-ročného producenta jej imponovala. "Keď s niekým prestanete chodiť a stretávať sa, ešte to neznamená, že ste ho prestali milovať," povedala Joss, ktorá dodala, že Dozier bol prvou a zároveň najväčšou láskou jej života. Rozišli sa, lebo si vraj obaja uvedomili, že sa z nich stali priatelia. Nepadli medzi nimi ani nadávky a nikto z nich neplakal. Dvojica spolu žila jeden rok v Kalifornii.