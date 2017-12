Nový album Deep Purple v spolupráci s Red Hot Chilli Peppers

29. nov 2005 o 10:30 SITA

BRATISLAVA 29. novembra (SITA/Reuters) - Bývalý spevák a basgitarista skupiny Deep Purple, Glenn Hughes, sa pripravuje na nahrávanie ďalšieho sólového albumu. CD nosič by mal vzniknúť v spolupráci s členmi skupiny Red Hot Chilli Peppers, gitaristom Johnom Frusciantem a bubeníkom Chadom Smithom. Nahrávať sa bude v januári a v máji by album mal byť na trhu. "Napísal som viac skladieb ako kedykoľvek predtým. Mám pripravených asi 25 piesní a z toho 12 bude na albume. Je to zmeska fanku, rocku, soulu a popu. Pravdepodobne budeme nahrávať aj nejaké orchestrálne časti," povedal Hughes a dodal, že to bude jeden z najpestrejších albumov, aký doteraz vydal.