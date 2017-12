Harry Potter zarobil 13 miliárd korún na celom svete

29. nov 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 29. novembra (SITA/Reuters) - Ďalší film nakrútený podľa motívov knihy JK Rowlingovej, Harry Potter a ohnivá čaša, zarobil celosvetovo za druhý týždeň po uvedení do kín v prepočte viac ako 13 miliárd slovenských korún. Pritom najväčšmi k tejto sume prispeli diváci zo Severnej Ameriky, a to až polovicou. Hneď za americkými divákmi sa umiestnila Veľká Británia, kde Harry zarobil 1,6 miliardy korún, Nemecko s 1,1 miliardou korún a Mexiko so 435 miliónmi korún. Informácie poskytla spoločnosť Warner Bros. pictures.