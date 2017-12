Micro.Wilsonic už v piatok v Starej tržnici

29. nov 2005 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 29. novembra (SITA) - V piatok 2. decembra rozozvučí priestory bratislavskej Starej tržnice párty s názvom micro.Wilsonic, ktorá je satelitným podujatím obľúbeného festivalu Wilsonic. Jedinečný dídžejský set príde pri tejto príležitosti do Bratislavy zahrať líder britských Massive Attack. Grant Marshall, známy ako Daddy G, je považovaný za jedného z otcov hudobného štýlu, ktorý sa stal známy ako Bristol sound alebo trip hop. Ten vo svete reprezentujú Massive Attack, Tricky alebo Portishead. Daddy G už spolupracoval s osobnosťami ako Sinead O‘Connor, Tracey Thorn z Everything But The Girl alebo Liz Fraser z Cocteau Twins.

Na tohtoročnom micro.Wilsonicu vystúpi aj speváčka Tina so svojou kapelou, Vec a DJ Junior. Bližšie informácie na www.wilsonic.sk.