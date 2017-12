The Rolling Stones ohlásili európske turné

BRATISLAVA 29. novembra (SITA/AP) - Rocková legenda The Rolling Stones ohlásila, že svoje európske turné začne 27. mája 2006 v Barcelone, pričom lístky si záujemcovia budú môcť kúpiť už v sobotu 3. decembra.

29. nov 2005 o 16:00 SITA

Skupina taktiež potvrdila svoje koncerty v Holandsku, Nemecku, Francúzsku, Belgicku, Taliansku, Španielsku, Švédsku, Nórsku, Veľkej Británii, Poľsku, Rakúsku a v Českej republike. O koncertoch v Rusku, Grécku, Chorvátsku, Srbsku a Čiernej hore, Portugalsku, Dánsku, Švajčiarsku a Írsku sa zatiaľ stále rokuje. "Každý sa nás pýta, ako sa môžeme zabávať. Keby nás to nudilo, nikdy by sme to nerobili," povedal spevák skupiny Sir Mick Jagger.