Richard Gere napísal pieseň s Lionelom Richiem

29. nov 2005 o 15:15 SITA

BRATISLAVA 29. novembra (SITA) - Americký herec Richard Gere spolu so soulovou legendou Lionelom Richiem napísali pieseň na podporu boja proti chorobe AIDS v Indii. Tento hollywoodsky veterán sa tak vydal po stopách kolegyne Sharon Stone, ktorá sa spolupodieľala na tvorbe piesne Come Togehter Now, ktorá mala vyzbierať prostriedky pre obete augustového hurikánu Katrina. Budhistický herec Gere má záujem na tom, aby sa pieseň dostala do povedomia a to i vďaka súťaži Indian Idol, indickej verzii SuperStar. "Urobili sme projekt so súťažou Indian Idol. Poprosil som Lionela Richieho, aby mi pomohol napísať pieseň ako We Are The World. Zmenili sme slová a vytvorili sme pieseň o HIV a zodpovednosti. Súťažiaci ju potom odspievali v priamom prenose," uviedol populárny herec známy z filmov ako Pretty Woman či Chicago.