Keatonová poprela vzťah s Reevesom

BRATISLAVA 29. novembra (SITA) - Herečka Diane Keatonová sa vysmiala správam o tom, že by udržiavala intímny vzťah s Keanu Reevesom, hereckým kolegom z filmu Milovať je zábavné. Držiteľku Oscara za film ...

29. nov 2005 o 16:55 SITA

BRATISLAVA 29. novembra (SITA) - Herečka Diane Keatonová sa vysmiala správam o tom, že by udržiavala intímny vzťah s Keanu Reevesom, hereckým kolegom z filmu Milovať je zábavné. Držiteľku Oscara za film Annie Hall niekoľkokrát médiá spojili so 41-ročným Reevesom, no ona tento vzťah popiera. "Sú to najúžasnejšie správy, aké som kedy počas svojho života čítala. Skutočne by som si želala, keby medzi Keanuom a mnou nejaký vzťah bol, ale od skončenia filmovania som ho nevidela," uviedla herečka. Ako dodala, už ani nedúfa, že by niekedy stretla lásku. "Musím byť realistická. Moje šance sa stále znižujú. Milujem mužov, ale musím sa pravde pozrieť do očí."