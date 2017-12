Robbie by si mal viac užívať svoju slávu

BRATISLAVA 29. novembra (SITA) - Britský hudobník Sir Elton John je presvedčený o tom, že Robbie Williams nenašiel v písaní svojej autobiografie zadosťučinenie, pretože si svoju slávu ešte stále nevychutnal.

29. nov 2005 o 17:45 SITA

Spevák sa pri nakrúcaní dokumentu Tantrums and Tiaras vyjadril k mnohým svojim kolegom a uviedol, že Robbie si od vydania svojho životopisu Feel nemohol vychutnať nič zo svojej slávy. "Zvláštne je, že ho tá vec vôbec neoslobodila. Môžem sa úplne mýliť, ale keď sa naňho pozriem, cítim, že je stále napnutý ako struna," povedal známy spevák pre časopis Attitude. "Želal by som si, aby si svoj úspech vychutnal viac. Nezdá sa, že by ho to nejako tešilo. Mal by byť na seba hrdý."