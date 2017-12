Shakira je spokojná so svojou dvojjazyčnosťou

30. nov 2005 o 8:45 SITA

BRATISLAVA 30. novembra (SITA) - Kolumbijská popová speváčka Shakira pri prezentácii svojho najnovšieho albumu Oral Fixation, Vol. 2 uviedla, že jej angličtina už vôbec nerobí problémy a je s ňou mimoriadne spokojná. Speváčka, ktorej anglický debutový album Loundry Service z roku 2001 sa predal vo vyše 13 miliónovom náklade, sa vraj obávala, či jej angličtina bude vyhovovať aj pri ďalších projektoch. "Dnes je pre mňa úplne prirodzené písať po anglicky," uviedla Shakira, ktorá v Kolumbii vystupovala už 14 rokov pred albumom Loundry Service. "Už nad tým vôbec nerozmýšľam a ani to neplánujem. Jednoducho sa to tak deje a to ma robí šťastnou. Myslím, že som konečne po tých rokoch dvojjazyčná." Album Oral Fixation, Vol. 2 nasleduje po španielskom albume Fijacion Oral, Vol. 1, ktorý vyšiel v júni a predalo sa ho 31 miliónov kópií. Shakira si svetové turné naplánovala na rok 2006.