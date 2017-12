George Michael sa ožení zo svojím partnerom

30. nov 2005 o 13:15 SITA

LONDÝN 29. novembra (SITA/AP) - Spevák George Michael v utorok oznámil, že čoskoro oficiálne potvrdí zväzok so svojím dlhoročným partnerom Kennym Gossom. Umožní im to nová legislatíva, ktorá na britských ostrovoch vstúpi do platnosti už v decembri.

"Som si istý, že Kenny (Goss) a ja urobíme tú starú tradičnú vec, žiadne závoje a svadobné šaty ale nebudú," uviedol Michael. "Stane sa to čoskoro, pravdepodobne na začiatku budúceho roka."

Legislatíva, ktorá umožňuje osobám rovnakého pohlavia vytvárať takzvané občianske partnerstvá, vstúpi do platnosti 21. decembra tohto roka.

George Michael, ktorý so svojím partnerom žije takmer desať rokov, plánuje "malú súkromnú slávnosť," a zdôrazňuje praktickú stránku rozhodnutie: "Chceme to urobiť pre istotu. Nikdy neviete, čo sa stane. Môže ma zraziť autobus a chudák (Kenny) by nedostal nič," uviedol George Michael.

Zákon o občianskych partnerstvách, ktorý britský parlament schválil minulý rok, umožňuje osobám rovnakého pohlavia uzatvárať právne záväzné partnerstvá a nárokovať si určité zvýhodnenia, ktoré sú tradične spojené s manželstvom. Zákon vstupuje do platnosti 21. decembra 2005. Na tento deň už ohlásila uzatvorenie zväzku so svojim partnerom ďalšia britská hudobná legenda, spevák a skladateľ Elton John.