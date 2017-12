Divadlo Aréna uvedie interaktívny muzikál Rocky Horror Show

30. nov 2005 o 11:25 SITA

BRATISLAVA 30. novembra - Už tento piatok sa uskutoční slovenská divadelná premiéra muzikálu Rocky Horror Show v Divadle Aréna. Režisérom muzikálu je Jozef Bednárik, ktorý obsadenie preň vybral v júni t.r. počas 5 kastingových dní. Šancu účinkovať v nich získalo množstvo známych i menej známych mien, pričom pre niektorých z nich to bude muzikálový debut. Sólistov i spevácko-tanečný zbor bude sprevádzať skupina Prorock, keďže prísne podmienky licencie nedovoľujú hrať tento titul s hudobným playbackom, ako to býva bežne na Slovensku v muzikáloch zvykom. Všetci účinkujúci sa divákom predstavia v činohernej, speváckej i tanečnej polohe (navyše vo výpravných kostýmoch), čo taktiež na Slovensku nebýva bežné. Predstavenie je okrem toho interaktívne, keďže všetci diváci sa môžu zapojiť priamo do deja muzikálu.

Samotný dej muzikálu nie je komplikovaný: Je tmavá noc, zúri búrka... Brad a jeho snúbenica Janet cestujú autom, keď ich prasknutá pneumatika privedie do tajomného zámku. Stretnú v ňom nezvyčajných ľudí, vzbudzujúcich strach. Majiteľ zámku Frank-N-Furter, "transvestit z Transylvánie" práve slávi stvorenie dokonalého človeka, Rockyho, „modrookého Adonisa“. Bradov strýko, Dr. Everett Scott ich hľadá a tiež sa stane účastníkom neskutočnej noci so zaujímavým nečakaným koncom...

Divadlo Aréna získalo licenciu na 50 predstavení, ktoré odohrá do 30. júna 2006.

Réžia: Jozef Bednárik

Účinkujú: Karol Čálik / Marián Slovák, Csongor Kassai / Ján Koleník, Stano Král /Radomír Milič, Lucia Šoralová / Kristína Turjanová / Anna Repková, Róbert Halák / Tomáš Horváth, Helga Caspar-Koválovská / Marta Sládečková, Miroslava Marčeková / Marta Potančoková, Viktor Horján / Marián Labuda ml., Martin Hudec / Stanislav Hulala, Milan Ješko / Peter Veslár, Petra Lángová / Michaela Majerníková, Denisa Kubašová / Ivana Pisančíková, Ladislav Cmorej / Branislav Kusalík, Marián Záhorec / Miroslav Martinovič, Renáta Bubniaková / Soňa Hrončoková , Júlia Horváthová /Alexandra Mayer a hudobná skupina ProRock.

