Singel Come Together Now je už v predaji

30. nov 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 30. novembra (SITA/AFP) - Najnovší singel na pomoc obetiam hurikánu Katrina plný hviezd, na ktorom sa spolupodieľala herečka Sharon Stone, je už od utorka v predaji. Na piesni Come Together Now sa autorsky podpísala i hudobní skladatelia ako Denise Richová, Mark Feist a Damon Sharpe. Singel vydalo vydavateľstvo 785 Records. Medzi známymi spevákmi, ktorí si v charitatívnej piesni odspievali svoj part, boli i Aaron Carter, Nick Carter, Natalie Cole, Céline Dionová, Wyclef Jean, Patti LaBelle, Brian McKnight a Joss Stone. Všetky zisky z predaja hudobných nosičov a videa poputujú priamo obetiam augustového hurikánu.