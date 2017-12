Madonna má vraj na novom albume ukradnutý motív

BRATISLAVA 30. novembra (SITA) - Madonna má zase problémy s plagiátorstvom. Krátko po tom, ako ju uznali vinnou v spore s belgickým skladateľom o motív v hitovke Frozen, sa pravdepodobne znovu postaví ...

30. nov 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 30. novembra (SITA) - Madonna má zase problémy s plagiátorstvom. Krátko po tom, ako ju uznali vinnou v spore s belgickým skladateľom o motív v hitovke Frozen, sa pravdepodobne znovu postaví pred súd. Tento raz sa ozval skladateľ Dominic King, podľa ktorého pieseň Get Together z Madonninho nového albumu Confessions On A Dance Floor, obsahuje jeho riff. Motív, ktorý on s povolením použil v hite Music Sounds Better With You od Stardust, podľa neho pochádza zo skladby Fate Chaky Khan. "Jej pieseň obsahuje môj riff. Prekvapilo ma, že mne ani Frankovi Muskerovi nikto nezavolal. Bolo by pekné, keby sa aspoň opýtali," vyjadril sa King pre britský denník The Sun.