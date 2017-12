Polemic pokrstí svoj nový, liečivý album Nenudin

V bratislavskom klube Babylon sa už vo štvrtok 1. decembra uskutoční najväčšia zimná párty v štýle ska a reggae hudby na Slovensku – SKA SKA vol.7. Svoj najnovší album s názvom Nenudin tu pokrstí známa bratislavská skupina Polemic. Oslava veselých rytmov,

tanca a dobrej nálady sa vzápätí presunie aj do Plzne a Prahy.

Hosťami bratislavskej šou budú členovia českej kapely Fast Food, ktorá patrí za riekou Moravou medzi najúspešnejšie skupiny hrajúce ska. Potvrdzuje to ich stabilná spolupráca s jedným z najrešpektovanejších reggae spevákov v strednej Európe Dr. Karym.

Práve Dr. Kary účinkuje aj na novom albume Polemicu. V poradí piate cédečko tejto skupiny už na prvý pohľad vyzerá ako chutná tabletka. Zabalené je v papierovom obale a pribalený je k nemu aj návod na použitie. Štrnásť úplne nových pesničiek, ktoré nezvyčajná pilulka obsahuje, má pôsobiť na poslucháčov pozitívne, uvoľňujúco a roztopašne. Aj preto dostal album Nenudin veselý prívlastok - SKAantidepresívum.

Koncert plný exotiky, vlniacich sa bokov, veselosti a letnej nostalgie si budú môcť vychutnať aj českí fanúšikovia. Okamžite po bratislavskej párty sa totiž Polemic a Fast Food presunú do plzenského klubu Pod lampou, kde už v piatok 2. decembra spoločne oslávia vydanie Nenudinu. A do tretice sa obe kapely predstavia v pražskom klube Roxy.

O roztancovanie publika pred aj po koncertoch sa postará DJ Joe67 a jeho projekt Dance Craze Sound System. Návštevníci všetkých troch krstných koncertov sa môžu tešiť aj na mnoho ďalších prekvapení, zaujímavých hostí a nečakané zážitky.

Skupina Polemic hrá už 16 rokov a patrí medzi najúspešnejšie reggae a ska skupiny v krajinách strednej a východnej Európy. Svedčí o tom jej účinkovanie na viacerých koncertoch a festivaloch, kde vystúpila po boku najväčších hviezd ska a reggae. Stačí spomenúť britskú legendu The Selecter, kultovú jamajskú kapelu The Skatalites, španielskych ,,diablov“ SKA-P, taliansku smršť Persiana Jones či spevákov Mikeyho Dreada a Dr. Ring Dinga.

Polemic doposiaľ odohral vyše 600 koncertov v Nemecku, Taliansku, Rakúsku, Švajčiarsku, Poľsku, Maďarsku, Anglicku, Chorvátsku, Česku a na Slovensku. Na nahrávaní albumu Nenudin sa okrem Dr. Karyho podieľali aj Dr. Ring Ding, džezový spevák Peter Lipa, speváčka Katka Barancová a mnohí ďalší. Platňa vyšla oficiálne 17. 10. 2005.