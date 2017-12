Temperamentná čarodejnica - Alanis Morissette

30. nov 2005 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 30. novembra (SITA) - Speváčka s divokou hrivou a dráždivým hlasom Alanis Nadine Morissette sa narodila 1. júna 1974 Alanovi a Georgii Morissetteovcom. Rodáčka z kanadskej Ottawy dobyla svetové hitparády v 90. rokoch a v týchto dňoch sa na pulty predajní dostáva jej nový album - The Collection. Alanis má dvoch súrodencov - staršieho brata Chada a brata - dvojičku Wadea. Aj keď meno Alanis má grécky pôvod, ona sama nemá v Grécku žiadne korene. V skutočnosti ho dostala na želanie svojho otca Alana.

Alanis odmalička milovala tanec a herectvo. V siedmich rokoch preto začala chodiť na hodiny baletu a džezového tanca. Okrem toho sa venovala aj činnosti v dramatickom krúžku a keď mala jedenásť rokov, dostala sa do televíznej šou pre deti známej ako You Can't Do That on Television. Alanis sa objavila aj v televíznej inscenácii Just One of the Girls z roku in 1993. Čarodejnica s prenikavým hlasom sa túžila stať učiteľkou. Vždy obdivovala hviezdu filmu Pomáda Olivia Newtonovú Johnovú a bola to práve ona, kto ju svojimi výkonmi presvedčil, aby spievala.

Svoju prvú skladbu napísala, keď mala iba deväť rokov. Jej prvý singel Fate Stay With Me vznikol vďaka podpore a pomoci rodinného priateľa. Vyšiel v čase, keď mala Alanis iba jedenásť rokov. Aj keď sa z neho nestal hit, prebralo ho hneď niekoľko kanadských rádií. O dva roky neskôr stretla zakladateľa skupiny One-to-One Leslieho Howeho. Dvojica istý čas písala texty spoločne. Onedlho nahrala svoj prvý album - Alanis. Album vyšiel v roku 1991 a tvorí ho skôr popová a tanečná hudba. Speváčka zaň v rodnej Kanade získala platinový album. Nosič bol natoľko úspešný, že získala najvyššie kanadské hudobné ocenenie Juno Award v kategórií Skokan roka. O rok neskôr vyšiel jej druhý album Now Is The Time. Aj keď ho tiež charakterizujú popové melódie, kritici ho označili za oveľa zrelší. Obsahoval viac balád a pomalých skladieb, ale platinu nikdy nezískal. Napriek svojmu úspechu v Kanade, v Spojených štátoch ostávalo jej meno iba hádankou. Najväčšou senzáciou bol jej tretí album Jagged Little Pill, ktorý prekonal všetkých očakávania. Skladby na albume sú oveľa triezvejšie, inteligentnejšie a citovo silnejšie. V prvom rade majú ale mnohé z nich autobiografický charakter. Za album vtedy získala niekoľko prestížnych ocenení, ako napríklad Grammy v kategóriách Album roka, Najlepší ženský rockový výkon roka, Najlepšia rocková skladba, či Rockový album roka. V novembri 1998 vyšiel jej štvrtý album - Supposed Former Infatuation Junkie. Predalo sa z neho sedem miliónov kópií. Alanis už v tom čase žila v Los Angeles. Jej úspech nepochybne ovplyvnilo aj stretnutie a neskoršia spolupráca s Glenom Ballardom. Alanis neskôr prezradila, že vďaka nemu majú jej skladby väčší spirituálny rozmer. V roku 1996 vydala album Space Cakes [E.P] a japonskú verziu - Alanis Morissette [Promo E.P]. O dva roky neskôr potešila fanúšikov albumom Supposed Former Infatuation Junkie. Nasledovala nahrávka MTV Unplugged (1999), albumy: Under Rug Swept (2001), Feast On Scraps (2002), So Called Chaos (2004) a Best Of Alanis Morissette z roku 2004.

V novembri vyšiel jej najnovší album s názvom The Collection, ktorý bude výberom toho najlepšieho, čo divoká Kanaďanka vytvorila za poslednú dekádu.