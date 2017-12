Vyvolení: Tony si do Duelu berie Lenku

Bratislava 30. novembra (TASR) - Do sobotňajšieho Duelu reality šou Vyvolení si Tony, ktorého vybrali v pondelok, berie Lenku.

1. dec 2005 o 8:45 TASR

Predpovede viacerých divákov TV JOJ sa teda naplnili a v dnešnej Výzve podal Tony Ferletjak zelenú šatku výzvy Lenke Varsányiovej zo Šale. Tá situáciu očakávala a podľa jej slov ju to vôbec neprekvapilo. "Šanca na výhru je vždy a budem bojovať. Dúfam, že ma moji fanúšikovia vonku znovu podporia," povedala neskôr Lenka, ktorá sa už raz z Duelu s Ľudmilou vrátila víťazne.

Tony pred výzvou využil svoje tri minúty a každému zo slovenských spolubývajúcich povedal zo srdca, čo si o ňom myslí. "O človeku, ktorého vyzvem, si myslím, že je neúprimný a v určitých veciach aj falošný," uviedol krátko predtým, ako označil Lenku.

Šatku od Tonyho však očakával aj Luis a ako sa predtým vyjadril, prekvapí ho, ak ju práve on nedostane. Keď sa tak nestalo, venoval spevavý Španiel ako prvý Lenke vrúcne objatie a s Tonym sa neskôr dosť pochytil. Lenka sa zase utiahla s Rockym do sauny a preberali šance na výhru. "Bojuj z celého srdca. Budem ti pomáhať. Aj ja som išiel často do zápasu so súperom, o ktorom som si myslel, že nad ním nemôžem vyhrať," dohováral jej Rocky.

O ďalšom zotrvaní Lenky alebo Tonyho v súťaži o 11 miliónov budú v najbližších dňoch rozhodovať diváci hlasovaním prostredníctvom sms-správ. Kto sa nakoniec k česko-slovenskej posádke vráti, bude závisieť od konečného počtu hlasov v Dueli.