Krstným otcom nového albumu Mekyho Žbirku sa stal Milan Lasica

1. dec 2005 o 8:15 SITA

BRATISLAVA 1. decembra (SITA) - V komornej atmosfére bratislavského divadla L + S v stredu Milan Lasica šampanským pokrstil nový album z hudobníckej dielne legendárneho slovenského hudobníka Mira "Mekyho" Žbirku - Dúhy. Na úvod spolu s dvoma gitaristami, medzi ktorými nechýbal ani Jan Ponocný, zahral štyri staršie pesničky. Zazneli hity ako 22 dní, či v samom závere i Biely kvet, ktorý Meky uviedol slovami: "Chceli sme pôvodne zahrať len tri pesničky. Nezahrať však Biely kvet, to sa jednoducho nepatrí." Po tomto krátkom vystúpení skúsený hudobník prezentoval aj dva klipy k skladbám Někdy stačí dát jen dech a Láskoliek.

Menšie prekvapenie preňho pripravil šéf slovenskej pobočky vydavateľstva Universal Peter Riava, ktorý mu odovzdal zlatú platňu Slovenskej národnej skupiny Medzinárodnej federácie fonografického priemyslu (IFPI) za päťtisíc predaných nosičov. Večer plný prekvapení korunovali zástupcovia agentúry Hit Produktion Julo Viršík a Gajo Kuruc, ktorí v predstihu oznámili jeho turné po 10 až 12 slovenských mestách.

Samotný album prišiel chvíľu na to šampanským pokrstiť Milan Lasica, autor textu k piesni Čaj o piatej. "Prvý krát v živote som napísal text pre Mekyho. Tvrdil mi, že doteraz sa ma bál opýtať, no ja neviem," otvoril krst Lasica a po chvíľke čakania nový album vyoblieval šampanským.

Miro sa pri nahrávaní albumu doteraz nikdy nenudil a po jeho vydaní ho vždy niečo prekvapí. "Nič nie je staršie ako včerajší úspech a vždy sa teším na to, ako sa ten album uchytí, pretože pri nahrávaní na to vôbec nemyslím. Pesničky sa páčia buď nám alebo kapele a keď donahrávame, zrazu zistíme, že sme niečo vydali a sme zvedaví, čo na to povedia ľudia. Často sa stane, že zarezonuje pieseň, o ktorej by som to nikdy nepovedal. Niekedy ma čakajú prekvapenia," uviedol pre agentúru SITA.

Názov Dúhy vymýšľal až na samom konci nahrávania. Inšpirovala ho spomienka na to, čím všetkým počas troch rokov nahrávania v piatich štúdiách prešiel. Z nového albumu sa mu páčia všetky pesničky, napriek tomu však tvrdí, že sa mu najviac pozdáva skladba Domino.

Český krst Mekyho nový počin absolvoval 25. októbra v pražskej Art Gallery Factory. Album, na ktorom si zaspieval aj spolu s Marikou Gombitovou, či Ivou Frühlingovou, má tak už dvoch krstných rodičov. Českou krstnou mamou sa stala speváčka Anna K.