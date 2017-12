Kontrafakt natáčali videoklip vo väznici

1. dec 2005 o 10:30 SITA

BRATISLAVA 1. decembra (SITA) - Slovenská hip-hopová skupina Kontrafakt zašla opäť o niečo ďalej. Len nedávno šokovali svojím vystúpením pod holým nebom na Luníku 9. Tentoraz sa Ego, Rytmus a Aneš zavreli na štyri hodiny do žilinskej väznice. Dôvodom nebolo len spoznať realitu tvrdého väzenského života, ale nakrútiť dokrútky do nového videoklipu k piesni Moji ludia. Keďže sú samotní členovia skúpi na slovo, podľa oficiálnej stránky skupiny sa klip natáčal v Košiciach, Bratislave, Piešťanoch a Žiline. Má byť čiernobiely a podľa Kontrafaktu pôjde o najsilnejší klip, aký doposiaľ urobili. O podrobnostiach mlčí aj režisér Roman Šustek, no je sa vraj na čo tešiť. "Chalani mali jedinú podmienku. Aby bol imidžový a zachoval si autentickosť." Na internete sa však pred pár dňami objavili pracovné fotografie, ktoré hovoria za všetko. Mal by to byť prvý videoklip v slovenskej histórii, ktorý sa natáčal v skutočnom väzení.