V piatok sa začína Medzinárodný filmový festival

1. dec 2005 o 13:02 SITA

BRATISLAVA 1. decembra (SITA) - Medzinárodný filmový festival Bratislava (IFF) sa začne v piatok. Organizátori tento rok pripravili 140. snímok z celého sveta, ktoré sa budú premietať v siedmich kinosálach v Palaces Cinemas v bratislavskom Auparku. 7. ročník bude mať 11 programových sekcií, z ktorých dominantnou je Medzinárodná súťaž prvých a druhých hraných filmov. Táto súťažná sekcia zabezpečuje jedinečnosť festivalu

v stredoeurópskom meradle. Tituly posúdi medzinárodná odborná porota, ktorá udelí ocenenie Grand prix za najlepší film, Cenu za réžiu, Cenu za najlepší ženský herecký výkon a Cenu za najlepší mužský herecký výkon.

Diváci sa môžu tešiť aj na kvalitné filmy zaradené do nesúťažnej časti. Programová rada festivalu pripravila sekcie venované nezávislému filmu, európskym titulom (Made in Europe), ktoré sa uchádzajú o výročné európske ceny, rovnako i filmom z mimoeurópskeho priestoru, oceneným na prestížnejších festivaloch (Svetový čas). Sekcia Proti prúdu divákom predstaví experimentálne filmy a inovácie. Vo Focus: I love UK dostanú priestor filmové tituly z Veľkej Británie, ktoré sa k nám bežne nedostanú. Súčasťou podujatia je aj sekcia voľná zóna, tentoraz nazvaná Making Money, ktorá ukazuje dôležitosť peňazí v živote človeka. Focus Film a hudba III. - Legendy a klipy pripomenie návštevníkom festivalu tvorbu Boba Dylana, Georga Harrisona alebo Erica Claptona. Novinku, ktorá by sa mohla stať stabilnou v programovej koncepcii, predstavuje skupina filmov s jednoznačným názvom – Národné hity. Zastúpenie bude mať Francúzsko, Ruska, Španielsko a i. Festival ponúkne aj sekcie Slovenské filmy

2005 a Azyl - krátkometrážna tvorba.

Tento rok návštevníci za vstupenky zaplatia od 59 do 99 korún. Viac informácii si môžu záujemcovia nájsť na oficiálnej internetovej stránky http://www.iffbratislava.sk.