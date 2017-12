Režisér Bednárik je náročný na seba i na hercov

1. dec 2005 o 13:12 SITA

BRATISLAVA 1. decembra (SITA) - Režisér Jozef Bednárik má za sebou mnoho muzikálov v Čechách i na Slovensku. Muzikáloví herci z oboch krajín ho už teda veľmi dobre poznajú a svoje zážitky radi rozprávajú tým menej skúseným. Gitarista a spevák hudobnej skupiny ProROCK Jakub Krchňavý sa s Bednárikom prvýkrát stretol pri práci na muzikáli Rocky Horror Show, ktorý bude mať premiéru v piatok 2. decembra v bratislavskom divadle Aréna. "Nevedeli sme, do čoho ideme – ani zďaleka. Nikto nám nevedel povedať, čo to vlastne bude všetko obsahovať. Stále sme ale počúvali, že na nás budú kričať. Tak sme boli pripravení na všetko možné a preto to nebol až taký šok. Nakoniec som ale bol prekvapený, že sa nám robí celkom príjemne. Na to, ako nás strašili, je tam dobrá atmosféra," hovorí o práci s režisérom Bednárikom, ktorý má medzi hercami povesť veľmi impulzívneho človeka. Na túto stránku osobnosti jednej z najväčších postáv slovenského divadla upozorňovali kolegovia aj herca Jána Koleníka. On si však spoluprácu s režisérom Bednárikom veľmi pochvaľuje a hovorí, že príbehy o ňom sú prehnané. "Ľudia ma varovali, že: No, Bednárik, to sa priprav, to budú nadávky, to bude drezúra! Ja ale naozaj nemôžem povedať, že by som z toho predstavenia zošedivel. Z činoherného predstavenia - z náročnej postavy, som schopný zošedivieť, ale u pána Bednárika nemám ten pocit," hovorí o svojich skúsenostiach. Dodáva, že Bednárik má vynikajúci zmysel pre humor a pri práci s ním teda treba "naskočiť na túto strunu a brať to tak, že robí všetko len v dobro predstavenia. Je to mimoriadne zodpovedný človek a chce, aby všetko fungovalo, ako má. Musí teda byť taký aký je. Toto si treba uvedomiť a všetko brať s humorom." Aj keď priznáva, že niektoré jeho kolegyne si na skúškach poplakali, práca s Bednárikom podľa neho nie je taká strašná, ako sa medzi hercami traduje. Podľa Jakuba sa Bednárik predstaveniu venuje naplno, celým srdcom a "maká zo všetkých najviac. Preto aj od ostatných očakáva veľké výkony a má obrovské nároky."

Režisér Bednárik je vraj puntičkár s veľkou fantáziou. O tejto svojej vlastnosti podľa českých médií presvedčil aj pri práci na muzikáli Elixír života v Prahe, keď neustálymi úpravami scenára ručne popísal viac ako 4 000 strán.

Jozef Bednárik sa narodil 17. septembra 1947 v Zelenči. V roku 1970 absolvoval štúdium herectva na VŠMU v Bratislave. V rokoch 1971-1981 bol herec, od roku 1981 režisér. Ako hosť režíroval v divadlách v Bratislave, Brne, Prahe a v zahraničí. Mnohí ho považujú za kľúčový pojem muzikálu u nás i v Českej republike. V roku 1992 režíroval na bratislavskej Novej Scéne Evanjelium o Márii, v roku 1993 dva muzikály: Grand Hotel a Pokrvní bratia, o rok neskôr sa v rovnakom divadle postaral o uvedenie muzikálu Andrewa Lloyda Webera Jozef a jeho zázračný farebný plášť, v roku 1998 v nitrianskom divadle Andreja Bagara režíroval svetoznámeho Fidlikanta na streche a v roku 2002 uviedol tiež v Nitre muzikál Grék Zorba. V roku 2002 sa vrátil na Novú scénu s Klietkou bláznov a v roku 2003 režíroval v Nitre pôvodný slovenský muzikál Adam Šangala, v roku 2004 nasledovalo Donaha! na Novej Scéne a Kabaret v Nitre. Dva tituly pripravil aj pre košické divadlo: Sladká Charity a Oliver. V Prahe realizoval muzikály Dracula, Rusalka, Johanka z Arku, Monte Christo a Elixír života.