Anke Repkovej podľa Haberu chýba sexappeal

1. dec 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 1. decembra (SITA) - Speváčka a muzikálová herečka Anka Repková pokúšala šťastie v druhom ročníku šou Slovensko hľadá SuperStar. Napriek hlasovému prejavu, ktorým uchvátila aj režiséra Jozefa Bednárika, ale neuspela. "Povedali, že mám málo sexappealu. Takže teraz, keď pán Habera príde na toto predstavenie, môže sa pozrieť, či ten sexappeal mám alebo nemám," posťažovala sa na skúsenosti s porotou SuperStar. Jej blízki však vidia problém v niečom inom. "Nedala si povedať. Všetci sme jej hovorili, že sa tam nehodí, lebo nie je neznáma a SuperStar ju teda nemôže objaviť," vyjadrila sa k jej sklamaniu manažérka orchestra Andante Ada Žigová. Aj v tomto orchestri totiž Anka pôsobí ako speváčka.

Z toho, že sa nedostala medzi nádejné slovenské SuperStar, si však ťažkú hlavu nerobí, lebo krátko na to dostala ponuku z divadla Aréna do muzikálu Rocky Horror Show. Doteraz sa jej vraj vždy potvrdilo, že platí, že: Všetko zlé je na niečo dobré. Účinkovaním v SuperStar sa ale chcela zviditeľniť a nasledovať svoj sen, teda presadiť sa na popovej scéne. "Muzikál ma nesmierne baví, aj ho chcem určite robiť," zdôrazňuje mladá herečka, ktorá už má za sebou účinkovanie v muzikáloch Vlasy a Rebelové. "Toto je moja tretia muzikálová rola, ale najväčšia. Som rada, že mám konečne možnosť ukázať, že naozaj viem spievať. A konečne si aj zatancujem, lebo doteraz som mala také role, kde som veľmi netancovala. Je to muzikál so živou kapelou, čo je úplne úžasné. V kapele ProROCK sú moji kamaráti - spievala som s nimi. Vďaka pánovi Bednárikovi som sa naučila veľa aj o hraní - dosť ma cepoval," hovorí o svojej najnovšej muzikálovej postave Janet v Rocky Horror Show.