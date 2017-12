The Who vydali 3 DVD v jednom balení

1. dec 2005 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 1. decembra (SITA) - Fanúšikovia The Who si budú môcť do diskografie kapely zaradiť ďalší klenot v podobe 3 DVD. Projekt, ktorý nesie názov dvoch legendárnych diel The Who, sa volá Quadrophenia And Tommy Live With Special Guest. Všetky tri DVD sa budú predávať v jednom balení. Spolu 417 minút ponúka pestrú mozaiku o skupine. Na prvom budú fanúšikovia svedkom amerického koncertného turné z rokov 1996-1997, kde The Who predstavili svoj album Quadrophenia. Druhý je živým záznamom rockovej opery Tommy, ktorú odohrali v roku 1989 spolu s hosťami v Los Angeles. Nechýbali tam slávne mená ako Phil Collins, Billy Idol, Elton John a ďalší. V poradí tretie DVD je zostrihom ďalších živých vystúpení The Who a sólovej kariéry Peta Townshenda. Obsahuje tiež množstvo rôznych bonusov.