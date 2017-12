Nemecká RTL dala výpoveď svojmu zabávačovi zaslaním sms

Berlín 1. decembra (TASR) - Nemecká televízna stanica RTL dala svojmu zabávačovi výpoveď netradičným a zároveň jednoduchým spôsobom - prostredníctvom ...

1. dec 2005 o 23:20 TASR

Berlín 1. decembra (TASR) - Nemecká televízna stanica RTL dala svojmu zabávačovi výpoveď netradičným a zároveň jednoduchým spôsobom - prostredníctvom sms-ky.

Zabávač Hans Werner Olm najskôr správu, v ktorej sa dočítal, že má "padáka" nepochopil a myslel si, že je to žart. Do smiechu mu ale nebolo, keď prišiel na natáčanie do štúdia a zistil, že jeho šou vedenie RTL zrušilo.

"Prijal som textovú správu, v ktorej sa písalo, že moju šou zrušili. Myslel som si ale, že je to hlúpy žart až dokým som si neuvedomil, že ma skutočne vyhodili," povedal Olm.

Päťdesiatročný bývalý humorista je presvedčený, že výpoveď dostal kvôli svojmu veku. "Mali sme dobrý vzťah. Zvýšil som ich sledovanosť na 22 percent. Ale každý chce mať teraz mladého zabávača," dodal.