Advent na zámku Hof

V stredu 7. decembra sprístupní Albertina výstavu venovanú najvýznamnejšiemu rakúskemu expresionistovi Egonovi Schielemu (1890 - 1918). V centre výstavy je 130 Schieleho prác z vlastnej zbierky múzea, doplnených 90 exponátmi od verejných a súkromných zberateľov. Prehliadka sa zameriava na skice vlastných portrétov, aktov, portrétov a krajinomalieb. Vrchol výstavy tvoria šokujúce sekvencie desiatich akvarelov, ktoréSchiele vytvoril počas svojho traumatizujúceho pobytu vo väznici v Neulengbachu. Výstava potrvá do 19. marca 2006. Albertina je otvorená denne od 10.00 do 18.00, v stredu do 21.00. Základné vstupné je deväť eur, zľavnené 6,50 a 7,50 eura.

FOTO - © ALBERTINA WIEN