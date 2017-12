Robbie Williams sa vyhýba bývalým kolegom zo skupiny

2. dec 2005 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 2. decembra (SITA) - Britský spevák Robbie Williams údajne odmietol účasť na svadbe Eltona Johna, pretože na večierku má spievať jeho bývalý kolega zo skupiny Take That Gary Barlow. Williams sa s Barlowom pohádal v roku 1995 a najmä vďaka tomu opustil skupinu. Aj napriek tomu, že odvtedy prešlo desať rokov, Robbie stále nie je schopný byť v jednej miestnosti s Barlowom či ostatnými členmi skupiny - Markom Owenom, Howardom Donaldom a Jasonom Orangeom. "Dúfajme, že to Eltona nenahnevá. Už mu raz odpustil, keď o ňom Robbie tvrdil, že ho uniesol a donútil k protidrogovej kúre," povedal zdroj pre denník Daily Star. Gary bol údajne zničený, keď Robbie odmietol ponuku Take That vyraziť s nimi na turné. Teraz podľa vlastných slov dúfal, že sa konečne stretnú na Eltonovej svadbe.