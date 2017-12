Müller je podľa Bullocka lepší ako Bob Dylan

BRATISLAVA 2. decembra (SITA) - V prípade nahrávania albumu Monogamný vzťah hudobníci nabádali Richarda Müllera, aby im texty prekladal do angličtiny. Pri realizácii jeho posledného albumu "44" to ale ...

2. dec 2005 o 8:50 SITA

BRATISLAVA 2. decembra (SITA) - V prípade nahrávania albumu Monogamný vzťah hudobníci nabádali Richarda Müllera, aby im texty prekladal do angličtiny. Pri realizácii jeho posledného albumu "44" to ale tak nebolo. V tomto prípade dokonca sám presvedčil svojho producenta Henricha Leška, aby im nanajvýš jednou vetou vysvetlil, o čom ten ktorý text je. "Mal som pocit, že keď nebudú rozumieť textu, budú hrať ináč," povedal Müller. Text prekladali iba v jedinom prípade a to pri piesni Sníh. Hiram Bullock reagoval tak, že ju chcel dokonca spievať. Pesnička sa mu natoľko páčila, že prišiel do štúdia a začal všetkých presviedčať, že ju chce spievať. Napokon mu ale vysvetlili, že keby to spieval americkou češtinou, vyznelo by to strašne smiešne. "To bolo naozaj neakceptovateľné," povedal Müller, ktorý mu hneď na začiatku oznámil, že nie je veľký spevák a skôr mu ide o texty. Keď sa na neho neskôr pozeral, bolo mu jasné, že Bullock netuší, o čom hovorí. Snažil sa mu teda veľmi opatrne povedať, že je niečo, ako Bob Dylan. Bullock mu potom na druhý deň priniesol svoje cédečko s venovaním: "Drahý Richard, spievaš oveľa lepšie, ako Bob Dylan". Humor bol v nahrávacom štúdiu prítomný od prvého okamihu. Technik napríklad staval bicie Omara Hakima trištvrte dňa. A keď si za ne po prvýkrát Omar sadol a zahral break, z ktorého by sa vraj zbláznil každý hudobník na svete, Müller sa k nemu otočil a spýtal sa ho, či je bubeník. Tri sekundy nevedel, či to bol iba vtip, alebo to Müller myslí vážne, a odvtedy sa v štúdiu dobre bavili.