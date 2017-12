Prvé DVD skupiny Para vyjde na jar, chystá sa aj nový album

2. dec 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 2. decembra (SITA) - Populárna slovenská skupina Para chystá z novembrového koncertu Žákovic Open vydať budúci rok DVD s názvom Kamaráti v Babylone. Chýbať by na ňom nemali ani kapely ako Hex, Skaprašupina, či Vetroplach. "Bude tam náš koncert a rozhovory s ľuďmi. Možno tiež pribudnú aj nejaké klipy," prezradil pre agentúru SITA spevák Lasky. Prvé DVD tejto bratislavskej kapely by podľa neho malo uzrieť svetlo sveta niekedy medzi marcom a májom.

Okrem DVD by Pare tiež budúci rok mal vyjsť aj nový album, pre ktorý jej členovia zatiaľ nevymysleli názov. "Zásadne dávame názvy albumov až tesne pred odovzdávaním masteru, takže to je hudba budúcnosti," spresnil Lasky. Dodal pritom, že zatiaľ majú hotové tri pesničky a zatiaľ nevie s kým sa tentokrát rozhodnú spolupracovať. "Na poslednom albume robilo 22 hostí. Určite niekoho nájdeme a bude to prekvapivá kombinácia," dodal Lasky.