Jackson je opäť v ohrození

BRATISLAVA 2. decembra (SITA) - Popový kráľ Michael Jackson poprel informácie, že užíva lieky, ktoré získava nelegálne na sfalšované lekárske predpisy. Spevák, ktorý má sústavne problémy so zákonom, všetko ...

2. dec 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 2. decembra (SITA) - Popový kráľ Michael Jackson poprel informácie, že užíva lieky, ktoré získava nelegálne na sfalšované lekárske predpisy. Spevák, ktorý má sústavne problémy so zákonom, všetko poprel a sú to podľa neho fámy nezakladajúce sa na pravde. Podľa zdrojov však denne užíva až štyridsať tabletiek istého typu lieku. The Sun ďalej uviedol, že jeden z jeho žalobcov z prípadu s maloletým Gavinom Arvizom - Tom Sneddon teraz zisťuje, či si Jackson nenecháva posielať lieky proti bolesti z USA do Bahrajnu, kde teraz žije. Jedným zo svedkov by mohol byť napríklad spevákov bývalý ochrankár Chris Carter. Ten tvrdí, že pre Jacksona vyberal v lekárni lieky, no na receptoch boli rôzne mená.

"Pán Jackson užíva iba také lieky a presne v takom množstve, ako mu predpísal jeho ošetrujúci lekár," povedal spevákov právnik Brent Ayscough.